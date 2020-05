Polícia Militar prende quatro foragidos da Justiça durante patrulhamento de rotina em Ji-Paraná

As prisões aconteceram na manhã da última sexta-feira 01, durante patrulhamento de rotina nos bairros de Ji-Paraná. A primeira prisão aconteceu por volta das 05h10min, quando uma guarnição da polícia militar realizava patrulhamento no centro da cidade e ao chegar na Rua Hermínio Victorelli, abordaram um homem com um volume por baixo da camisa em atitude suspeita.

Durante a revista pessoal e checagem nominal, foi constatado um mandado de prisão em desfavor do mesmo.

Já por volta das 8h20 do feriado do Dia do Trabalhador, uma guarnição realizava patrulhamento na rua Colorado do Oeste, no bairro BNH quando avistou um indivíduo em atitude suspeita tentado esconder o rosto.

Ao ser abordado e após checagem nominal foi constatado dois mandados de prisão em desfavor do mesmo. A terceira prisão foi realizada após patrulhamento na rua Amazonas bairro Primavera. Segundo informações uma guarnição estava próxima a estrada velha quando avistou uma mulher em atitude suspeita.

Durante a abordagem, a suspeita deu um nome falso aos policiais, que rapidamente fizeram buscas no sistema e identificaram o nome verdadeiro da foragida. Em desfavor da mulher os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Ji-Paraná.

Por volta das 9h na rua Chico Mendes, no bairro Parque São Pedro, um outro indivíduo foi abordado em frente a uma residência e após a checagem nominal no sistema, os policiais militares encontraram um mandando de prisão expedido pela terceira vara criminal de Ji-Paraná em nome do foragido. Diante dos fatos todos foram presos e conduzidos para a Unidade Integrada de Segurança Pública -UNISP.

Fonte: Policia Militar RO