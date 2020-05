Receita Federal agiliza trâmites Aduaneiros para liberação de carga para combate à Covid-19

A Alfândega de Belém organizou Força Tarefa visando a agilização e a escolha dos melhores trâmites Aduaneiros a fim de realizar a liberação alfandegária de 200 respiradores e 1600 bombas de infusão, destinados ao Governo do Estado do Pará para o combate ao corona vírus.

A força tarefa foi composta não somente pelos servidores da Alfândega de Belém, mas, também, pelos importadores, pelo Despachante Aduaneiro, pela Equipe do Terminal de Cargas, além de autoridades do governo do estado.

As atividades culminaram na liberação das mercadorias ao estado do Pará, cujas equipes já aguardavam, com outras aeronaves, a liberação, e puderam fazer as entregas, no mesmo dia, aos hospitais dos municípios mais longínquos.

“Essa foi mais uma ação em que a Receita Federal não mediu esforços para colaborar com a sociedade. Novas cargas desta natureza chegarão nas próximas semanas”, declarou o delegado da Alfândega de Belém, o auditor-fiscal Antônio Marcos Campos Lima.

Fonte: Receita Federal