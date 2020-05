Bolsonaro amplia serviço essencial com construção e indústria

O presidente Jair Bolsonaro ampliou o rol de atividades essenciais que podem funcionar durante o período de enfrentamento do novo coronavírus no país. Decreto publicado nesta quinta-feira (7) inclui o setor de construção civil e as atividades industriais. A última alteração da lista, que já inclui mais de 50 itens, foi feita em 29 de abril.

Após participar de reunião com empresários no Supremo Tribunal Federal (STF) no início da manhã, Bolsonaro disse que outras categorias serão incluídas “nas próximas horas e nos próximos dias”.

Ele afirmou que está fazendo isso para que esses setores possam funcionar durante a pandemia.

Fonte: R7