Bolsonaro vai ao STF para mostrar panorama da Economia em meio à pandemia

O presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e uma comitiva de empresários foram até o Supremo Tribunal Federal para uma audiência de última hora com o ministro Dias Toffoli.

Segundo o presidente, a reunião tem o objetivo de apresentar ao ministro Dias Toffoli um panorama do setor econômico no Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o risco de um colapso no setor econômico, frente à redução da demanda e a paralisação de diversos negócios. Além de Guedes, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, também participou da reunião, com representantes de uma série de áreas da indústria e comércios no geral.

