Prefeitura de Vilhena atende pedido do deputado Anderson Pereira e cumpre melhorias na estrada do presídio Cone Sul

Parlamentar agradece empenho do prefeito Eduardo Toshyia e do secretário de Obras Carlos Schramm

A estrada de acesso ao presídio Cone Sul em Vilhena recebeu as devidas manutenções na última semana, quando foi patrolada e limpa por equipes da prefeitura e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP).

O prefeito Eduardo Toshyia e o secretário de Obras Carlos Schramm estiveram no local acompanhando os serviços de cascalhamento, tapa buracos e limpeza total.

Na última sessão ordinária da ALE-RO, onde o diretor do DER, Coronel Meireles foi sabatinado por conta de seu desempenho frente a pasta, o deputado Anderson Pereira (PROS), cobrou melhorias para a estrada, dando conta da importância que a via para os servidores que ali diuturnamente cumprem suas jornadas de trabalho.

Ainda na sessão melhorias foram cobradas pelo parlamentar em estradas da região, que o diretor afirmou, que irá dar as devidas respostas por meio de oficio endereçado ao gabinete.

O deputado Anderson agradeceu o empenho da prefeitura de Vilhena e a SEMOSP, que realizaram as benfeitorias na via, e garantiu que vai continuar acompanhando o clamor social, outras melhorias até que sejam cumpridas.

Fonte: ALE/RO