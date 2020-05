Inscrições abertas para o I Congresso de Democracia e Direito Eleitoral

Com a participação de abertura da presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, será realizado na próxima segunda-feira (11) o I Congresso de Democracia e Direito Eleitoral. O evento, que será totalmente virtual, é organizado pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do TSE, com início marcado para as 9h20.

Haverá também a participação de grandes nomes da Justiça e do Direito, como o vice-presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, e o ministro da Corte Eleitoral Edson Fachin. A condução dos trabalhos ficará por conta do diretor da EJE-TSE, Flávio Pansieri.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas no seguinte link: https://bit.ly/i-congresso-democracia-e-direito-eleitoral.

Para os que não conseguirem se inscrever, a transmissão ao vivo será realizada pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pelas redes sociais da Academia Brasileira de Direito Constitucional, porém sem a emissão de certificados de participação.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)