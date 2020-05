Nota Oficial – Caso Coronavírus Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, através de seu presidente Laerte Gomes, vem a público informar as providências tomadas após a confirmação do teste da Covid-19 do deputado estadual Eyder Brasil, para salvaguardar parlamentares, servidores e demais colaboradores do Poder Legislativo.

A Casa de Leis está seguindo o protocolo de segurança estabelecido pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) e determinou o estado de quarentena para todos os servidores e deputados que mantiveram contato com o parlamentar.

Paralelo a essas ações, a Secretaria Geral da Assembleia Legislativa também determinou a limpeza minuciosa do prédio e desinfecção dos andares para garantir a segurança de todos. Por fim, a Assembleia Legislativa garante a seus servidores que está atenta as normas de segurança para evitar a disseminação do novo Coronavírus recomendando a todos o uso de máscaras e álcool em gel nos departamentos, gabinetes e seções administrativas.

Laerte Gomes

Presidente

Fonte: ALE/RO