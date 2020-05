Nova etapa de vacinação contra a gripe inicia na segunda-feira, 11, em Porto Velho

Começa na próxima segunda-feira (11) a terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe em Porto Velho. A imunização, que protege contra Influenza B, H1N1 e H2N3, será dividida em duas etapas e será realizada até o dia 5 de junho.

De acordo com a prefeitura, de 11 a 17 de maio serão vacinados crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. Do dia 18 em diante as doses serão aplicadas em adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas.

As vacinas serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) das 7h30 às 17h30. Quem faz parte dos grupos prioritários das etapas anteriores da campanha e ainda não receberam a dose, podem buscar um posto de saúde para a imunização.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) é que cerca de 150 mil pessoas sejam vacinadas na capital até o final da campanha. Até o momento, mais de 70 mil pessoas já foram imunizadas.