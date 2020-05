Número real de infectados no Brasil é de 1,6 milhão, estima estudo

Cientistas brasileiros fizeram uma estimativa do número real de casos do novo coronavírus no Brasil: 1,6 milhão, ou seja, 14 vezes maior que o registro oficial. Os dados foram divulgados na quinta-feira (7) no site “Covid-19 Brasil”, sendo que 526 mil infecções estariam no estado de São Paulo.

O estudo é referente ao dia 4 de maio, que de acordo com dados do Ministério da Saúde, o país registrava 108 mil casos confirmados da doença, sendo 32 mil só no estado paulista. O registro desses casos não contabilizados nas estatísticas oficiais pela subnotificação colocaria o Brasil como o novo epicentro mundial da doença, ultrapassando os 1,2 milhão de casos registrados nos Estados Unidos, país com população maior que do país.

Fonte: CNN Brasil