Sine volta a oferecer vagas de emprego em Ariquemes, RO

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Ariquemes (RO), no Vale do Jamari, voltou a divulgar vagas de emprego. Nesta sexta-feira (8) são ofertadas vagas para dois cargos diferentes. Desde o final do mês de março não eram anunciadas oportunidades de trabalho, pois o atendimento presencial do Sine está suspenso devido ao novo coronavírus.

Diante da pandemia da Covid-19, e atendendo às recomendações do decreto, o Sine de Ariquemes não está com atendimento ao público e as inscrições para as vagas devem ser enviadas pelo e-mail sineariquemes@hotmail.com. O candidato precisa anexar currículos e foto da carteira de trabalho que comprove a experiência no cargo.

Nesta sexta-feira, duas vagas de empregos são oferecidas em Ariquemes, sendo uma para vendedor externo e outra para técnico de segurança do trabalho.

Ao G1, o Sistema Nacional de Emprego em Ariquemes comunicou que não está fazendo as inscrições para seguro-desemprego.

A cidade de Ariquemes tem, até o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), 119 casos confirmados para o novo coronavírus. Com isto, ainda não existe uma previsão para o Sine retomar os atendimentos presenciais ao público.

