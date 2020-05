Ministério da Saúde habilita mais 116 leitos de UTI

O Ministério da Saúde continua reforçando o combate ao coronavírus. Nesta sexta-feira (8), a pasta habilitou mais 116 leitos de UTI para atendimento exclusivo aos pacientes graves ou gravíssimos da doença. As novas habilitações contemplam as populações de quatro estados brasileiros: Rio de Janeiro, Amapá, Tocantins e Mato Grosso do Sul. As portarias que autorizam o pagamento já estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Cada um desses leitos receberá a diária de R$ 1,6 mil – o dobro do valor pago normalmente. Ao todo, essas novas habilitações somam um investimento de mais R$ 16,7 milhões, pagos em parcela única aos estados e municípios beneficiados. Do total desses novos leitos, 110 são de UTI adulto e 6 de UTI pediátrica. O repasse de recursos em dobro para custear estas internações está garantido pelo prazo de 90 dias, podendo ser estendido enquanto durar a situação de emergência em saúde pública por conta da pandemia por coronavírus.

Desde o mês de abril o Ministério da Saúde vem empenhando esforços para reforçar o atendimento e a assistência médica necessária aos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) e precisam de internação e/ou cuidados intensivos em função do coronavírus. Ao todo, já foram habilitados 3.352 leitos de UTI, sendo 70 deles de UTI pediátrica, destinados a esses pacientes. O investimento total é de R$ 484,6 milhões.

O estado do Amazonas, que tem uma das maiores taxas de incidência, já recebeu um reforço de 194 leitos de UTI, sendo que 10 deles foram habilitados na última quarta-feira (6). O estado já recebeu um investimento de R$ 27,9 milhões. O estado do Rio de Janeiro, por sua vez, conta com 82 leitos de UTI habilitados, sendo 42 nesta sexta-feira (8) através de investimento de R$ 11,8 milhões. O estado de São Paulo, que atualmente concentra o maior número de casos confirmados e óbitos do país, já recebeu R$ 127,6 milhões para habilitar 978 leitos de UTI.

Hoje, todas as Unidades da Federação, além do Distrito Federal, já foram contemplados com a habilitação de leitos de UTI voltados exclusivamente para o combate ao coronavírus: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Outras habilitações para todo o Brasil já estão em análise pela pasta.

Assista, na íntegra, à coletiva com anúncio dos leitos e atualização do coronavírus – 08.05.2020

HABILITAÇÃO DE LEITOS

O pedido de habilitação para o custeio dos leitos Covid-19 é feito pelas secretarias estaduais ou municipais de saúde, que garantem a estrutura necessária para o funcionamento dos leitos. O Ministério da Saúde, por sua vez, garante o repasse de recursos destinados à manutenção dos serviços.

No início de abril o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 568, que dobrou o valor do custeio diário dos leitos UTI Adulto e Pediátrico de R$ 800 para R$ 1,6 mil, em caráter excepcional, exclusivamente para o atendimento dos pacientes com coronavírus. Com isso, esses leitos habilitados temporariamente já começam a receber o valor diferenciado do incentivo.

UF MUNICÍPIO ESTABELECIMENTO UTI ADU. UTI PED. VALOR AC Rio Branco Hospital geral de Rio Branco 10 R$ 1.440.000,00 AL Arapiraca U.Emergencia Dr. Daniel Houly 7 R$ 1.008.000,00 AL Maceio Hospital da Mulher 49 R$ 7.056.000,00 AL Maceio Hospital Veredas 20 R$ 2.880.000,00 AL Maceio Hospital Sanatorio 15 R$ 2.160.000,00 AL Maceio HU Alberto Antunes 6 R$ 864.000,00 AL Coruripe Carvalho Beltrao 15 R$ 2.160.000,00 AL Maceio Santa Casa de Misericordia de Maceio 20 R$ 2.880.000,00 AL São Miguel dos Campos SCMisericordis São Miguel dos Campos 7 R$ 1.008.000,00 AM Manaus Hospital Delphina Aziz 100 R$ 14.400.000,00 AM Manaus H. 28 de Agosto 12 R$ 1.728.000,00 AM Manaus H. Nilton Lims 40 R$ 5.760.000,00 AM Manaus HUGV 18 R$ 2.592.000,00 AM Manaus Hospital e Matrn. Chapot Prevost 6 8 R$ 2.016.000,00 AM Manaus Hospital Delfhina Aziz 10 R$ 1.440.000,00 AP Macapa HU Dr. Alberto Lima 10 R$ 1.440.000,00 AP Macapa H. de clinicas Dr. Alberto Lima 22 R$ 3.168.000,00 BA Salvador Instituto Couto Maia 40 R$ 5.840.000,00 BA Salvador Hospital Couto Maia 10 R$ 1.460.000,00 BA Alagoinha Hospital Regional Dantas Biao 10 R$ 1.460.000,00 BA Irece Hosp. Mario Dourado Sobrinho 5 R$ 730.000,00 BA Vitoria da Conquista Hospital Geral Vitoria da Conquista 10 R$ 1.460.000,00 BA Feira de Santana Hosp. Geral Cleriston Andrade 10 R$ 1.460.000,00 BA Barreiras Hospital do Oeste 5 R$ 730.000,00 CE Fortaleza Instituto Dr. Jose Frota Central 44 R$ 6.336.000,00 CE Fortaleza Hosp. Geral de Fortaleza 16 R$ 2.304.000,00 CE Fortaleza Posp. Leonardo da Vinci 60 R$ 8.640.000,00 CE Juazeiro do Norte Hospital geral do Cariri 20 R$ 2.880.000,00 CE Quixeramobim Hosp. Regional do sertao Central 20 R$ 2.880.000,00 CE Sobral Hosp. Regional Norte 20 R$ 2.880.000,00 CE Fortaleza Hospital Geral de Fortaleza 20 R$ 2.880.000,00 DF Brasilia Hospital universitario de Brasilia 10 R$ 1.460.000,00 DF Brasilia HRAM 60 R$ 8.760.000,00 DF Brasilia Hospital da Criancça de Brasilia 10 R$ 1.460.000,00 DF Brasilia HRAM 10 R$ 1.400.000,00 ES Cachoeiro Itapemirim Santa casa Cachoeiro 10 R$ 1.460.000,00 ES Serra Hospital Jayme Santos 50 R$ 7.300.000,00 ES Serra Hospital Est. Dr Jaime Santos Neves 20 R$ 2.880.000,00 Es São Mateus Hospital Roberto Arnizaut 8 R$ 1.168.000,00 GO Porangatu Hospital Municipal Porangatu 15 R$ 2.160.000,00 GO Aparecida de Goiania HMPA 30 R$ 4.320.000,00 GO Catalao Hospital Nasr Faid 12 R$ 1.728.000,00 GO Jatai Hospital Clinicas Dr.Serafim de Carvalho 10 R$ 1.440.000,00 GO Goiania HUGO 20 R$ 2.880.000,00 GO Goiania Maternidade Celia Camara 30 R$ 4.320.000,00 GO Goiania HU de Goias 10 R$ 1.440.000,00 GO Goiania Hospital Ismael Queiroz 12 R$ 1.728.000,00 GO Goiania Hospital Covi 19 20 R$ 2.880.000,00 MA São Luis Hosp. Carlos Macieira 20 R$ 2.920.000,00 MA São Luis HCI 30 R$ 4.380.000,00 MA São Luis Hospital da Mulher 10 R$ 1.460.000,00 MA Timon Hospital Alarico Pacheco 10 R$ 1.460.000,00 MA Presidente Dutra Hospital Presidente Dutra 10 R$ 1.460.000,00 MA Imperatriz Hosp. Macro regional Dra Ruth Moleto 10 R$ 1.460.000,00 MA Cordatá Hosp.Alexandre M Trovao de Cordata 10 R$ 1.460.000,00 MA São Luiz HCI 10 R$ 1.440.000,00 MG Belo Horizonte Hospital eduardo de Menezes 20 R$ 2.920.000,00 MG Belo Horizonte Hospital Eduardo de Menezes 10 R$ 1.460.000,00 MG Patos de Minas Hospital Reg. Antonio Dias 10 R$ 1.460.000,00 MG Juiz de Fora Hosp. Reg, Joao Penido 10 R$ 1.460.000,00 MG Coronel Fabriciano Hospital Jose Maria Moraes 5 R$ 720.000,00 MS Campo Grande Hosp. Regional Mato Grosso do Sul 10 R$ 1.460.000,00 MS Costa Rica Fund. Hospitalar Costa Rica 7 R$ 1.022.000,00 MS Sidrolandia SbdONA Ermiria SilverioBarbosa 5 R$ 720.000,00 MS Bataguaçu Santa Casa de Misericordia de Bataguaçu 5 R$ 720.000,00 MS Tres Lagoas Hosp. Nossa Senhora Auxiliadora 10 R$ 1.440.000,00 MS Chapadao do Sul Hospital chapadao do Sul 5 R$ 720.000,00 MS Nova Andradina Fund. Nova Andradina 18 R$ 2.592.000,00 MS Paranaiba Santa Casa de Misericordia Paranaiba 10 R$ 1.440.000,00 MT Cuiba H. Est. Santa Casa 10 R$ 1.400.000,00 PA Belem Hosp. Regional Abelardo Santos 20 R$ 2.920.000,00 PA Anandideua Hospital Camilo Salgado 7 R$ 1.008.000,00 PA Anandideua Hosp. Santa Maria de Ananindea 20 R$ 2.880.000,00 PA Anandideua Hosp. Modelo de Anandideua 5 R$ 720.000,00 PB Pombal H. Distrital Sem. Rui Carneiro 5 R$ 720.000,00 PB Joao Pessoa CHCF 15 R$ 2.160.000,00 PB Joao Pessoa H. Municipal Santa Isabel 5 R$ 720.000,00 PB Santa Rita H. Metrop. Dom Jose Maria Pires 20 R$ 2.880.000,00 PB Campina Grande Hosp. Pedro I 15 R$ 2.160.000,00 PB Campina Grande H. Severino Bezerra Carvalho 6 R$ 864.000,00 PB Cajazeiras Hosp. Regional de Cajazeiras 6 R$ 864.000,00 PB Patos Hosp. Janduhy Carneiro 10 R$ 1.440.000,00 PE Cabo de Santo Augostinho Hosp. Dom Helder Camara 10 R$ 1.460.000,00 PE Recife Hospital Otavio de Freitas 10 R$ 1.440.000,00 PE Caruaru Hospital Mestre Vitalino 20 R$ 2.880.000,00 PE Olinda Maternidade Brites de Albuquerque 10 R$ 1.440.000,00 PE Arcoverde H.R Rui Barbosa Correia 5 R$ 720.000,00 PE Cabo de Santo Augostinho Hospital D. Helder Camara 30 R$ 4.320.000,00 PE Recife Nossa Senhora do O Recife 7 R$ 1.008.000,00 PE Paulista Hospital nossa senhora do O Paulista 18 R$ 2.592.000,00 PE Recife IMIP 28 R$ 4.032.000,00 PE Recife H. Oswaldo Cruz 51 5 R$ 8.064.000,00 PE Recife H. Santa Joana 5 R$ 720.000,00 PE Recife H. São Marcos 10 R$ 1.440.000,00 PE Recife Real Hospital Portugues 10 R$ 1.440.000,00 PE Recife Hospital São Vicente 5 R$ 720.000,00 PE Recife Centro Hospitalar Albert Sabin 9 R$ 1.296.000,00 PE Petrolina Neurocardio 5 R$ 720.000,00 PE Recife Hospital das Clinicas 18 R$ 2.592.000,00 PE Jaboatao dos Guararapes Hospital Memorial Jaboatao 10 R$ 1.440.000,00 PE Cabo de Santo Augostinho Hospital Dom Helder Camara 10 R$ 1.440.000,00 PI Picos Hospital Regional Justino Luz 10 R$ 1.460.000,00 PI Teresina HGV 20 R$ 2.920.000,00 PI Oeiras Hosp Reg.Deolindo couto 10 R$ 1.460.000,00 PI Teresina Instituto Doencas Tropicais 10 R$ 1.440.000,00 PI Teresina Hospital Infantil Lucidio Portella 5 R$ 720.000,00 PI Teresina Maternidade Dona Evangelina Rosa 10 R$ 1.440.000,00 PI Parnaiba Hosp. Est. Dirceu Arcoverde 6 R$ 864.000,00 PR Londrina HU Norte do Paraná 10 R$ 1.460.000,00 PR Curitiba Complexo Hospitalar do Trabalhador 10 R$ 1.460.000,00 PR Maringa HU de Maringa 10 R$ 1.460.000,00 RJ Volta Redonda H. Municipal São Joao Batista 10 R$ 1.440.000,00 RJ Niteroi Instituto Ary Parreiras 10 R$ 1.460.000,00 RJ Volta Redonda Hospital Zilda Arns 30 R$ 4.380.000,00 RJ Niteroi Hospital Municipal Carlos Tortelly 13 R$ 1.872.000,00 RJ Niteroi Hospital Getulio Vargas 10 R$ 1.440.000,00 RJ Volta Redonda H. Municipal Dr. Munir Rafful 9 R$ 1.296.000,00 RN Natal Hospital Coronel Pedro Germano 10 R$ 1.460.000,00 RN Natal Hopsital Giselda Trigueiro 25 R$ 3.600.000,00 RN Mossoro Hospital regional Dr. Tarcisio de V. Maia 17 R$ 2.448.000,00 RN Caico Hopsital Regional T. freitas Fontes 17 R$ 2.448.000,00 RN Pau dos Ferros Hospital Regional 5 R$ 720.000,00 RN Natal Hospital Dr Jose Pedro Bezerra 5 R$ 720.000,00 RN Natal Hospital Maria Alice Fernandes 5 R$ 720.000,00 RN Parnamirim Hospital Regional 7 R$ 1.008.000,00 RN Natal Hospital Municipal de Natal 9 R$ 1.296.000,00 RO Porto Velho Cemetron 12 R$ 1.752.000,00 RO Cacoal Hospital regional de Cacoal 16 R$ 2.336.000,00 RO Porto Velho Hospital infantil Cosme Damiao 7 R$ 1.022.000,00 RO Ariquemes Hospital de Campanha Covid19 6 R$ 876.000,00 RO Vilhena Hospital regional Adamastor de Oliveira 10 R$ 1.460.000,00 RO Porto Velho CEMETROm 10 R$ 1.440.000,00 RS Canoas Hospital universitario Gamp 10 R$ 1.460.000,00 RS Passo Fundo Hosp. Clinicas Passo Fundo 10 R$ 1.460.000,00 RS Osorio Hospital Vicente de Paula 10 R$ 1.460.000,00 SC Florianopolis UFSC 10 R$ 1.460.000,00 SC Florianopolis Hospital de Florianopolis 10 R$ 1.460.000,00 SC Florianopolis Phosp.Gov. Celso Ramos 8 R$ 1.168.000,00 SC Chapeco Hospital regional do Oeste 10 R$ 1.460.000,00 SC Criciuma Hosp. São Jose 15 R$ 2.190.000,00 SC Lages Hosp. E Maternidade Tereza Ramos 9 R$ 1.314.000,00 SC Tubarao Hosp.Nossa Senhora da Conceição 10 R$ 1.460.000,00 SC Blumenau Hospital Santo Antonio 10 R$ 1.440.000,00 SC Blumenau Hospital Santa Izabel 16 R$ 2.304.000,00 SC Blumenau Hospital Santo Antonio 5 R$ 720.000,00 SC Canoinhas H. santa Cruz de Canoinhas 5 R$ 720.000,00 SC Concordia Hospital São francisco 5 R$ 720.000,00 SC Curitibanos H Helio Anjos Ortiz 6 R$ 864.000,00 SC Florianopolis H. Santa caridade 5 R$ 720.000,00 SC Florianopolis H. Gov. Celso Ramos 6 R$ 864.000,00 SC Itajai Hospital e MaternidadeMarieta Konder 15 R$ 2.160.000,00 SC Jaragua do Sul H. São Jose 10 R$ 1.440.000,00 SC Jaragua do Sul Hospital e Maternidade Jaragua 10 R$ 1.440.000,00 SC Joaçaba HU Santa Terezinha 6 R$ 864.000,00 SC Joinville Hospital são Jose 10 R$ 1.440.000,00 SC Joinville Hospital Reg.Hans Dieter Schmidt 17 R$ 2.448.000,00 SC Lages H. Nossa Senhora dos Prazeres 8 R$ 1.152.000,00 SC Lages Hospital Infantil Seara do Bem 5 R$ 720.000,00 SC Mafra Hospital São Vicente de Paula 14 R$ 2.016.000,00 SC Timbo Hospital maternidade Oase 12 R$ 1.728.000,00 SC Xanxera RH. Regional São Paulo 10 R$ 1.440.000,00 SE Aracaju HU Sergipe 14 R$ 2.044.000,00 SE Aracaju Hosp. Gov Joao Alves 10 R$ 1.460.000,00 SE Aracaju Hospital de Cirurgia 10 R$ 1.460.000,00 SE Lagarto HU Mons.Joao Batista 10 R$ 1.460.000,00 SE Estancia Hosp. Reg. de Estancia 10 R$ 1.440.000,00 SP São Paulo Hospital da Clinicas de SP 40 R$ 5.840.000,00 SP São Paulo InstitutoEmilio Ribas 20 R$ 2.920.000,00 SP Taubate Hospital Universitario Taubate 10 4 R$ 2.044.000,00 SP São Paulo Hospital Vila Penteado 10 R$ 1.460.000,00 SP Itaquaquecetuba Hospital Geral de Itaquauecetuba 10 R$ 1.460.000,00 SP Campinas Hospital Penteado 10 R$ 1.460.000,00 SP Campinas Real Sociedade Beneficiencia 13 R$ 1.872.000,00 SP Campinas Unicamp Campinas 18 R$ 2.592.000,00 SP Campinas Hosp. Mario Gatti 40 R$ 5.760.000,00 SP Campinas Hospital Celso Pierro 12 R$ 1.728.000,00 SP Campinas Hosp. Edivaldo Orsi 15 R$ 2.160.000,00 SP Mogi das Cruzes Hospital Luzia De Pinho Melo 12 R$ 1.728.000,00 SP Mogi Guacu Santa Casa de Mogi Guacu 10 R$ 1.460.000,00 SP Osasco Hosp. Antonio GiGlio 10 R$ 1.460.000,00 SP Osasco Hospital Vivaldo Martins 30 R$ 4.320.000,00 SP São Bernado Do Campo Hospital de Clinicas 20 R$ 2.880.000,00 SP São Paulo Emilio Ribas 30 R$ 4.320.000,00 SP São Paulo Hospital Geral de Pedreiras 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo Incor 15 R$ 2.160.000,00 SP São Paulo Hospital Mario Degni 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo Hospital Vila Alpina 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo Hospital Jose Soares 20 R$ 2.880.000,00 SP São Paulo Unifesp São Paullo 35 R$ 5.040.000,00 SP São Paulo Hosp. Santa Marcelina 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo Hosp. Waldomiro de Paula 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo HC da FMUSP 90 R$ 12.960.000,00 SP São Paulo Hospital municipal CarminoCaricchio 20 R$ 2.880.000,00 SP São Paulo Hosp. Tide setubal 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo Jabaquara Artur Ribeiro 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo Hosp. Dr Alipio Correia neto 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo Hospital ignacio Proenca de Gouveia 20 R$ 2.880.000,00 SP São Paulo Hospital Vila Penteado 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo Hosp. Fernando Mauro Pires 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo Hosp. Jose Storopolli 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo Hosp.Carmem Prudente 10 R$ 1.460.000,00 SP São Paulo Hosp. Boi Mirim 30 R$ 4.320.000,00 SP São Paulo Hosp.Gilson de Cassia 30 R$ 4.320.000,00 SP São Paulo Hosp. Mun. Josanias Castanha Braga 40 R$ 5.760.000,00 SP São Paulo Hosp. Geral Pirajussara Taboão da Serra 10 R$ 1.460.000,00 SP Cotia Hospital reg de Cotia 10 R$ 1.440.000,00 SP Guarulhos Hospital Geral de Guarulhos 23 R$ 3.312.000,00 SP Ribeirao Preto Hospital das Clinicas FAEPA 61 R$ 8.784.000,00 SP Ribeirao Preto Santa Casa de Ribeirao Preto 10 R$ 1.440.000,00 SP Santos Santa Casa de Santos 20 R$ 2.880.000,00 SP Santos Hosp. Guilherme Alvaro Santos 9 R$ 1.296.000,00 SP Santos Comp. Hosp. Dos Estivadores 10 R$ 1.440.000,00 SP São Jose do Rio Preto Hospital de Base 49 R$ 7.056.000,00 SP São Jose do Rio Preto Santa Casa de Misericordia 36 R$ 5.184.000,00 SP São Jose dos campos Santa Casa de Misericordia 6 R$ 864.000,00 TO Palmas Hopsital Geral de Palmas 16 R$ 2.304.000,00 TO Palmas H. infantil de palmas 6 R$ 864.000,00 TO Araguaina Hospital Regional de Araguaina 10 R$ 1.440.000,00 TO Araguaina Hospital Dom Orione de Araguaina 10 R$ 1.440.000,00

*Em negrito são as habilitações do dia (08.05.2020)

Fonte: Ministério da Saúde