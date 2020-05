Ozônio-terapia e Capaz de Combater o COVID-19

Dr. Robert J. Rowen

Esse relatório do Brasil é emocionante e relaxante. Enfermeira usou ozono para um paciente com doença crítica no Brasil, o paciente recupera rapidamente. Agora ela está sendo investigada pelas autoridades por usar um tratamento ” não aprovado ” em vez da terapia promovida aos céus.”

O primeiro paciente tratado num Hospital Público no Brasil usando ozônio (Major Autohemioterapia)

Para fazer uma longa história curta – o paciente chegou ao hospital com confusão mental, febre alta, taquipneia e taquicardia. Depois, Érica – uma enfermeira treinada em Terapia de ozono – recomendou aos médicos para experimentar ozono. Eles decidiram usar ozono primeiro e se não funcionasse, entubariam o paciente porque os sintomas estavam a piorar. Com apenas 1 hora após o tratamento de ozônio, a paciente estava bem (todos os sintomas melhoraram) e 4 dias depois ela estava pronta para a descarga hospitalar.

Agora, os políticos estão a questionar a Érica por que ela usou um tratamento não aprovado naquele paciente. Ela vai precisar de explicar isso às autoridades.

CAMPANHA EM APOIO À NURSE ERICA!

Enfermeira Erica, um ser de luz incansável no seu propósito e na sua missão: ajudar a salvar vidas. Ela ficou no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória por vários dias, após a primeira paciente recebida com Covid 19. Erica propôs Ozonioterapia e os médicos lhe deram 1 hora para estabilizar a pintura da paciente que chegou com confusão mental, febre alta, taquipneia, taquicardia, todos descompensados. Eles iriam entubá-lo no caso de a terapia de ozono não funcionar. Faltam pouco mais de 1 hora e 4 dias depois ela estava pronta para o hospital.

Acontece que pra nossa surpresa, depois que a história passou por todo o Brasil, a secretária de saúde do estado de Sergipe, decidiu chamar a enfermeira pra questionar ela de usar “não aprovado”, em vez de elogiar e procurar saber mais sobre o feito. Oras, aprovar a droga é tão fácil, porque não saber mais sobre uma terapia natural que está a salvar muitas vidas na China, Espanha e Itália? Sr.. Secretária de Saúde de Sergipe, exigimos apoio da enfermeira Erica, cujo único “mal” que fez, foi ajudar a salvar uma vida!

Acompanhe o vídeo da Erica ‘ s Paciente!

Veja o video aqui.



https://www.facebook.com/groups/MundodaOzonioterapia/permalink/232134144777250/

Entretanto, uma enfermeira chorosa em Nova Iorque explica como os médicos estão a matar pacientes com COVID por um tratamento aparente negligente ainda mais do que o vírus está a matá-los. Quando vires este vídeo, vai forçar-te a questionar as estatísticas reais das mortes COVID. As mortes de fundo são devido ao vírus ou ao ” tratamento? Ela diz: ” Eu venho literalmente aqui todos os dias e ver os médicos a matá-los.”

https://www.youtube.com/watch?v=CvhTQV5FNUE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0rTpPJrtDdr3DHXHDIIz60SFUUEZeSHUyHU1oh_jISJV48abIPWe9CMtM

Veja mais em http://www.DrRowenDrSu.com/

Fonte: Dr. Robert J. Rowen