Rio de Janeiro recebe mais 1,3 milhão de Equipamentos de Proteção Individual

O estado do Rio de Janeiro recebeu nesta sexta-feira (8) um carregamento de 1,3 milhão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIS) que serão usados pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente fazendo atendimento aos pacientes com coronavírus. Desse total, 1.182.476 de EPIS estão indo para a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que fará a distribuição aos municípios conforme a necessidade, e 182.030 foram entregues aos hospitais federias do Rio de Janeiro, administrados pelo Ministério da Saúde. Os materiais serão usados para garantir a proteção de profissionais de saúde no atendimento à pacientes com coronavírus. A medida faz parte do pacote de ações em apoio ao estados e municípios para fortalecer os serviços de saúde.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, está no Rio de Janeiro (RJ). Ele visitou o Hospital de Campanha no Rio Centro e se reuniu com o prefeito Marcelo Crivella e com a secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, na manhã desta sexta-feira (8). No período da tarde, esteve reunido com o Governador Wilson Witzel e com o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, e visitou o Hospital de Campanha do Maracanã.

Ao todo, o estado está recebendo 1.176 litros de álcool etílico, 1.000 aventais, 1,1 milhão de luvas, 49,8 mil máscaras N95, 14,9 mil máscaras cirúrgicas, 4 mil toucas descartáveis e 12,6 mil protetores faciais. Já os hospitais federais receberam 180 litros de álcool etílico, 150 aventais, 170 mil luvas, 7,6 mil máscaras N95, 2,2 mil máscaras cirúrgicas e 1,9 mil protetores faciais.

LEITOS DE UTI

Nesta sexta-feira (8) o estado do Rio de Janeiro também recebeu mais um reforço na estrutura física, com habilitação de 42 novos leitos de UTI voltados exclusivamente aos pacientes graves ou gravíssimos do coronavírus. Para essas habilitações, o Ministério da Saúde liberou R$ 6 milhões, pagos em parcela única, para custeio desses leitos para os próximos 90 dias.

Ao todo, desde o início de abril, o Rio de Janeiro conta com habilitação de 82 leitos de UTI, que somam investimento federal na ordem de R$ 11,8 milhões. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar no número de casos confirmados e óbitos provocados por coronavírus.

Tabela com detalhamento da entrega dos EPIS

EPI SES/RJ Hospitais Federais Álcool etílico (litros) 1.176 180 Aventais 1.000 150 Luvas 1.100.000 170.000 Máscaras N95 49.800 7.600 Máscaras cirúrgicas 14.900 2.200 Óculos de proteção 0 0 Sapatilhas descartáveis 0 0 Toucas descartáveis 4.000 0 Protetores faciais 12.600 1.900 TOTAL 1.182.476 182.030

Tabela com detalhamento dos novos leitos de UTI habilitados

UF MUNICÍPIO ESTABELECIMENTO UTI ADULTO UTI PEDIÁTRICA VALOR RJ Niterói Hospital Municipal Carlos Tortelly 13 R$ 1.872.000,00 RJ Niterói Hospital Getúlio Vargas 10 R$ 1.440.000,00 RJ Volta Redonda H. Municipal São Joao Batista 10 R$ 1.440.000,00 RJ Volta Redonda H. Municipal Dr. Munir Rafful 9 R$ 1.296.000,00 TOTAL 42 R$ 6.048.000,00

Fonte: Ministério da Saúde