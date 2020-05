Cerca de 8 mil pessoas devem ser vacinadas contra a gripe em Jaru, RO, na 3ª fase da campanha

A terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe inicia na próxima segunda-feira (11) em Jaru (RO). A expectativa do município é que mais de 8 mil pessoas seja imunizadas contra os vírus Influenza B, H1N1 e H2N3.

Nesta etapa, receberão das doses gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, professores da rede pública e privada, adultos de 55 a 59 anos, mulheres até 45 dias após o parto e pessoas com deficiência.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Jaru e do distrito de Tarilândia, com exceção do Centro de Saúde da Mulher, irão ofertar a vacina, com atendimentos das 7h às 17h.

No Centro de Saúde Carlos Chagas, no Setor 5, a imunização também acontece no período noturno, indo até 22h no meio da semana, até 19h aos sábados e até 13h aos domingos.

As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários das etapas anteriores que ainda não se vacinaram, podem comparecer a uma unidade de saúde para receber a dose.

Fonte: Notícia Geral