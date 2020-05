Coronavírus: 162.699 casos confirmados e 11.123 mortes

O Ministério da Saúde registrou, até as 19h deste domingo (10), 162.699 casos de coronavírus em todo o Brasil e 11.123 mortes provocadas pela doença. As informações foram atualizadas e repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. Do total de casos confirmados,64.957 são considerados recuperados (39,9%) e outros 86.619 estão em acompanhamento (53,2%).

Nas últimas 24 horas, foram registrados 6.760 casos nos sistemas oficiais do Governo Federal, além de 496 novos óbitos, dos quais 132 ocorreram nos últimos três dias. Ou seja, a maior parte das mortes refere-se a outros períodos, mas foi inscrita de ontem para hoje após investigação concluída ou em andamento. Outros 1.892 óbitos seguem em investigação.

Apesar de muitos municípios brasileiros ainda não registrarem casos confirmados nem óbitos da doença, de maneira geral o coronavírus está presente em todos os estados brasileiros. São Paulo segue concentrando a maior parte das notificações, com 44.411 casos e 3.608 mortes, seguido do Rio de Janeiro, que tem 16.929 confirmações e 1.653 óbitos. Os estados que apresentam o menor número de notificações são Mato Grosso do Sul, com 346 casos confirmados e 11 mortes, e Mato Grosso, que registra 502 casos e 16 mortes. Tocantins está na antepenúltima posição, com 572 casos e nove óbitos.

▶️ 162.699 diagnosticados com COVID-19

▶️ 86.619 em acompanhamento (53,2%)

▶️ 64.957 recuperados* (39,9%)

▶️ 11.123 óbitos (6,9%)

⏺️ 132 apresentam data do óbito nos últimos 3 dias

⏺️ 1.892 óbitos em investigação

*estimativas sujeitas a revisão.

Grupos de risco

Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham doenças pré-existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus.

Fonte: Ministério da Saúde