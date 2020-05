Divulgado quarto relatório semanal do GT que avalia efeitos da pandemia nas Eleições de 2020

O Grupo de Trabalho (GT) criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para projetar os impactos da pandemia provocada pelo novo coronavírus nas Eleições Municipais de 2020 disponibilizou seu quarto relatório semanal. Na avaliação dos integrantes do GT, até o momento, a Justiça Eleitoral apresenta condições materiais para a realização do pleito. De acordo com o documento, divulgado no começo da noite desta sexta-feira (8), não há pendências que impeçam o pleno desempenho dos softwares que compõem a urna eletrônica. Atualmente, cerca de 20 sistemas fazem parte do aparato tecnológico utilizado para garantir a segurança do equipamento.

Segundo o relatório, até o dia 6 de maio, 1.040.323 brasileiros que residem no país e no exterior buscaram a Justiça Eleitoral para a regularização do título de eleitor. A partir do dia 15 de maio, será permitida aos pré-candidatos das Eleições 2020 a arrecadação prévia de recursos na modalidade financiamento coletivo. Para que tudo ocorra conforme o previsto, o GT monitora o andamento do sistema para cadastro das empresas interessadas em captar as doações de pré-campanha. O formulário de registro das instituições, disponibilizado na página do TSE desde 14 de abril, está funcionando de forma regular.

Para mais informações, leia a íntegra do quarto relatório semanal divulgado pelo Grupo de Trabalho incumbido de projetar os impactos da pandemia nas Eleições Municipais de 2020.

BA/LC, DM

Leia mais:

30.04.2020 – GT criado para projetar impactos da pandemia reafirma que é possível a realização de Eleições Municipais este ano

24.04.2020 – GT criado para projetar efeitos da pandemia provocada pelo novo coronavírus nas Eleições 2020 divulga relatório

20.04.2020 – GT incumbido de projetar impactos da pandemia do novo coronavírus nas eleições divulga relatório

06.04.2020 – Presidente do TSE cria Grupo de Trabalho para projetar impactos da pandemia do novo coronavírus na realização das Eleições 2020

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)