Polícia Militar de Rondônia homenageia mães policiais militares

É com muita gratidão e respeito que o comandante geral da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), coronel PM Mauro Ronaldo Flôres Corrêa, parabeniza todas as mães em especial as que fazem parte da Corporação e se dedicam todos os dias na importante missão de proteger a sociedade.

O comandante da PMRO agradece as pessoas especiais que também estão na linha de frente no enfrentamento do novo coronavirus. Pessoas que deixam o aconchego de seus lares e os bens mais preciosos: os filhos, para defender a sociedade. “Refiro-me às mães policiais militares. Neste domingo comemoramos o Dia das Mães e, nada mais justo que reconhecermos o trabalho dessas guerreiras que não podem ficar em casa, mas que dão exemplo todos os dias do amor que existe em seus corações. Parabéns, nossas queridas mães. Parabéns, a todas as mães policiais militares”.

Porto Velho-RO, 10 de maio de 2020.

MAURO RONALDO FLÔRES CORRÊA – CEL PM

