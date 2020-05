Apenado com tornozeleira eletrônica é morto a tiros no bairro Primavera, em Ji-Paraná

Na noite deste sábado, dia 09, a Polícia Militar registra mais um homicídio em Ji-Paraná. Desta vez, o crime aconteceu no bairro Primavera e a vítima era apenado que estava usando tornozeleira eletrônica com uma extensa ficha criminal.

De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Bruno Ricardo da Silva Costa, que era filho do “Ronaldo Cadeirante”, que foi faleceu no mês passado por causa de uma infecção generalizada, estava tomando tereré com uma amiga na frente de uma casa, na Rua Amazonas, quando surgiram dois indivíduos em uma motoneta Honda Biz, atirando contra o rapaz.

A vítima ainda pediu para não morrer, mas os atiradores desferiram mais de 10 tiros em sua direção. Em seguida, a dupla fugiu do local.

A polícia investiga o crime.



