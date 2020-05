Preço da gasolina cai 13% em dois meses e chega a R$ 4 em Porto Velho

O preço médio da gasolina caiu 13% nos últimos dois meses, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em 7 de março, o litro da gasolina era comercializado nos postos a R$ 4,61, em média. Já no último sábado, 9 de maio, a ANP diz que o litro passou a custar R$ 4.

A pesquisa da ANP mostra que, desde 25 de abril, o preço médio da gasolina tem caído 10 centavos por semana na capital rondoniense (veja o gráfico abaixo).

Preços dos combustíveis em Porto Velho

Veja a evolução do preço nos postos da cidade



Já o recuo no preço médio do diesel foi de 10,8%. Em 7 de março, o consumidor pagava R$ 3,88 pelo litro. Já no dia 9 de maio o valor médio do diesel passou a ser de R$ 3,46.

O etanol teve a menor redução no preço médio em dois meses. Saiu de R$ 3,81, em 7 de março, para R$ 3,58 em 9 de maio.

O que provocou a queda de preço nos postos?

A queda dos preços dos combustíveis nos postos acompanha o movimento de baixa dos preços do petróleo no mercado internacional.

Após queda intensa em meados de abril, o preços dos barris no mercado externo chegaram a fechar a última semana em alta. O contrato do Brent avançou quase 5% na semana encerrada em 1º de maio, enquanto o do WTI anotou ganhos de quase 15% no mesmo período.

O petróleo tem recuado nas últimas semanas, em meio aos receios com o esgotamento da capacidade de armazenamento da commodity nos EUA, com a forte queda da demanda gerada pela crise.