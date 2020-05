Deputado Alex Silva propõe Linha de Apoio à vítimas de violência doméstica, durante pandemia do coronavírus

A população tem atravessado um momento de enorme dificuldade e insegurança provocada pela pandemia do coronavírus (covid-19), e as estatísticas têm mostrado que as mulheres continuam sendo as mais afetadas, sofrendo muito mais violência dentro de seus próprios lares durante o necessário cumprimento da quarentena e medidas de isolamento social.

Diante deste cenário, o deputado Alex Silva (Republicanos) encaminhou o Projeto de Lei que dispõe sobre a criação da Linha de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (Lavida), em todo o Estado de Rondônia, onde as vítimas de violência doméstica, não somente mulheres, como também crianças, adolescentes, idosos e outras vítimas, que se sentirem ameaçadas ou necessitarem de um suporte e atendimento poderão entrar em contato com a Lavida e contar com o acolhimento, orientação, apoio emocional e se necessário, encaminhamentos jurídicos ao órgão de segurança pública e judiciais, através de profissionais que estarão de plantão para essa finalidade.

“Infelizmente, milhares de mulheres têm sobrevivido em casa, nessa longa quarentena para evitar a propagação do coronavírus, mas se encontram diante de outra ameaça, uma ainda mais cruel, visível e, por vezes, inevitável: a violência contra a mulher”, afirmou o deputado.

O parlamentar disse ainda que é necessário, iminente e urgente a criação de canais de ampla eficiência e efetividade para que as vítimas possam obter o socorro necessário, ou até mesmo ser ouvida e orientada por profissionais competentes, para que possam superar essa dura fase de crise mundial com saúde mental, integridade física e muitas vezes, para permanecer vivas.

A linha de apoio deverá ser disponibilizada não somente por telefone e WhatsApp, mas também por aplicativos disponível para os sistemas Android e iOS, e ainda, por e-mail e canal de chat.

Fonte: ALE/RO