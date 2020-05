Lojas da Avenida Jatuarana, na zona Sul de Porto Velho, foram interditadas por fiscais do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). A interdição ocorreu na terça-feira (12). O motivo por medidas de prevenção previstas no decreto estadual de calamidade pública, além do risco de contágio com o novo coronavírus. ENTENDA MAIS AQUI.

Fonte: G1 Rondônia