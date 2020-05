Presidente Médici confirma o primeiro caso de COVID-19, em Rondônia já passa 1450 infectados

Presidente registrou na noite da ultima terça-feira (12) o primeiro caso do COVID-19 com mais varias mortes em decorrência do novo coronavírus, onde totalizou 50 mortes no estado, 1.460 casos confirmados em Rondônia. Com dados coletados do boletim informativo da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau).

A Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Médici já faz acoanhamento da pessoa infectada, sendo adotada a medida de quarentena para a infectada, e também para as pessoas que tiveram o contato com mesma.

Os 1.460 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades: