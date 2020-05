Por causa do aumento de casos de coronavírus em Vilhena (RO), o prefeito Eduardo Japonês assinou um decreto na tarde desta quarta-feira (13) com regras para restringir a circulação de pessoas e carros a partir de 18 de maio. Além disso, o município decidiu proibir a entrada de viajantes na cidade com sintomas da Covid-19, desde que estes não sejam moradores do município.

Fonte: G1 Rondônia