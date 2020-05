NOVO DECRETO ESTADUAL

O Governo de Rondônia publicou nesta quinta-feira (14) novo decreto de calamidade pública que implanta o plano de ação para frear o avanço do novo coronavírus. Entre as medidas previstas no documento nº 25.049, o Estado estende a suspensão das aulas na rede estadual, pública e privada de ensino até 30 de junho.

Entenda mais e veja a relação de fases de início dos municípios

MUSICOTERAPIA:

A equipe de profissionais de saúde do Hospital Regional de Cacoal (HRC), região da Zona da Mata, tem usado a musicoterapia para auxiliar no tratamento e recuperação de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, que estão internados na unidade.

Um exemplo é um paciente com Covid-19, de 54 anos, que estava em observação médica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele vem se recuperando da doença e tem auxílio do método no tratamento. Veja como funciona.

Fonte: G1 Rondônia