Adelino Follador aprova destinação de recursos de economia dos deputados para o combate ao coronavírus

Em uma reunião, através de videoconferência, ocorrida na manhã desta quinta-feira (14), os deputados estaduais decidiram destinar o valor de R$ 15 milhões, de recursos economizados pelos parlamentares, para ações de combate ao novo coronavírus.

O deputado Adelino Follador (DEM) comemorou a decisão, afirmando que havia sugerido ao presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), que fosse feita uma ação efetiva do Legislativo no sentido de ajudar de forma objetiva no combate ao novo coronavírus.

Adelino pontuou os esforços de todos os deputados estaduais, e as atuações que a Assembleia já realizou para que as medidas contra o vírus tenham o máximo de resultados positivos, e que Rondônia tenha o mínimo possível de contaminados e consequentemente o menor número de mortes. Com isso, todas as medidas são para diminuir um possível colapso no sistema de saúde, que é uma grande preocupação de todos.

Os recursos são do orçamento próprio da Assembleia, por isso os parlamentares têm o direito discricionário de sua destinação. Adelino Follador disse que a decisão ocorreu após discussões em que houve consenso durante a videoconferência.

Ele anunciou que serão alugados por um período de seis meses 61 leitos do Hospital do Amor, em Porto Velho, sendo 12 de UTI, para atender os pacientes acometidos pela Covid-19. Serão contratadas 13 ambulâncias equipadas com UTI móvel, para atender 12 municípios, e mais 30 mil cestas básicas serão compradas, sendo 10 mil distribuídas ao mês, durante três meses, para atender às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Quero parabenizar ao presidente Laerte por ter convocado esta reunião para que fosse discutido e decidido estas ações. Já tinha falado com ele sobre a importância da Assembleia Legislativa fazer algo mais concreto, e o que foi decidido hoje certamente fará muita diferença nos esforços para combater o avanço do coronavírus, que só terá sucesso com a união de todos, cada um fazendo a sua parte”, disse Adelino.

Segundo o parlamentar, por mais que seja medidas de urgência, a previsão para que vença todos os processos burocráticos e as ações sejam colocadas em prática, deve ocorrer em até 15 (quinze) dias.

Fonte: ALE/RO