Apostador de Ji-Paraná ganha mais de R$ 3 milhões na Lotofácil; em cidade de Mato Grosso, 5 vão dividir o prêmio

Um apostador da cidade de Cotriguaçu, no noroeste de Mato Grosso, é um dos três milionários do prêmio máximo da Lotofácil sorteado na noite desta quarta-feira, dia 13 de maio. A aposta receberá R$ 3.004.752,37 por ter acertado os 15 números.

Outros dois ganhadores que também receberão o valor dessa mesma bolada são das cidades de Ji-Paraná, na região central de Rondônia, e Jacareí, no interior de São Paulo.

Na noite de ontem, 701 apostadores acertaram 14 dezenas e cada um deles receberá R$ 1.763,61 mil e 24.023 conseguiram 13 acertos, sendo que cada um levará R$ 25.

Apostadores que fizeram 12 acertos foram 305.166 com R$ 10 para cada e 1.674.872 acertaram 11 números, com R$ 5 para cada bilhete. Num total, o concurso de ontem arrecadou R$ 48.113.632,50 milhões. O próximo concurso da Lotofácil será na próxima sexta-feira, dia 15 de maio, com previsão de prêmio de R$ 1,5 milhão.

Segundo as informações que o site Juína News apurou, a aposta ganhadora de Cotriguaçu foi um bolão com 5 cotas, ou seja, os mais de 3 milhões de reais serão divididos entre as 5 pessoas.

Fonte: Juína News