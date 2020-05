Deputado Jhony Paixão informa prefeitura de Ji-Paraná sobre liberação de verba para compra de UTI móvel

O deputado Jhony Paixão (Republicanos) comunicou por meio de ofício a prefeitura de Ji-Paraná, sobre a disponibilidade de R$ 250 mil junto à Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) para a compra da UTI móvel, cabendo agora à gestão municipal enviar a documentação necessária para firmar o convênio com o Governo do Estado.

A verba para a aquisição da UTI móvel foi obtida por meio de emenda parlamentar protocolada pelo deputado ji-paranaense no final de abril, com a finalidade de estruturar a saúde da região Central durante o período da pandemia de Covid-19, uma vez que a cidade tem grande carência de leitos e apenas uma UTI móvel na rede pública para a remoção de casos mais graves para outros municípios.

Jhony Paixão explicou que agora cabe a prefeitura de Ji-Paraná dar andamento aos trâmites para a entrega do veículo. “Conseguimos que a Sesau fosse muito ágil no processo de liberação desta verba, justamente porque estamos em um momento em que esta UTI móvel será fundamental nos planos de contingência do coronavírus não apenas em Ji-Paraná, mas em toda a região Central do estado”, alertou o deputado.

Coronavírus

O parlamentar ainda destacou que tem atuado em outras frentes para auxiliar no combate à pandemia em Rondônia.

“Temos conseguido algumas ações importantes para este período de quarentena além da ambulância. Foi destinado R$ 270 mil para a compra de cestas básicas para famílias em risco social, a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para a Polícia Militar de todo o estado, um projeto de lei que garante uma renda mínima para mototaxistas e motoristas de aplicativo, dentre outras intervenções que tenho realizado junto ao Governo do Estado”, arrematou Paixão.

Fonte: ALE/RO