Mais de 3,3 mil médicos estão atuando no combate ao coronavírus

Mais 3.314 médicos já se apresentaram para atuar no combate ao coronavírus em 1.218 municípios brasileiros e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). O total de profissionais é o resultado das duas primeiras chamadas do Edital nº 5/20, lançado emergencialmente para reforçar o atendimento nos postos de saúde durante a atual pandemia da COVID-19. Para a 3ª chamada do programa, mais 542 profissionais são aguardados para iniciar as atividades nos serviços de saúde entre os dias 19 e 26 de maio.

Na segunda chamada, 482 médicos foram alocados em 304 municípios para reforçar o atendimento na Atenção Primária à Saúde, incluindo 9 profissionais em 6 DSEI. Estes médicos, todos com CRM Brasil, irão se juntar aos cerca de 15 mil profissionais que já atuam em mais de quatro mil municípios pelo programa Mais Médicos. No total, o Ministério da Saúde recebeu mais de 9.410 inscrições de profissionais para as vagas abertas em 1.902 municípios brasileiros para preenchimento das vagas desocupadas no projeto. Para garantir a contratação dos profissionais para todas as vagas, o Governo Federal está investindo mais de R$ 1,2 bilhão.

Capitais e grandes centros urbanos, que não vinham sendo priorizadas na alocação dos médicos, voltam a receber profissionais de forma emergencial. A mudança ocorre porque grandes cidades, com maior concentração de pessoas, são locais mais propensos à circulação do vírus. Nestes casos, o contrato com os médicos será de apenas um ano e a seleção poderá ter até cinco chamadas para preenchimento de todas as vagas. A bolsa-formação é de R$ 12.380,00.

Dos 3.314 profissionais, 47% tem entre 30 e 39 anos; 34% entre 23 e 29 anos; 12% entre 40 e 49 anos; 4% entre 50 e 59 anos; e 3% tem acima de 60 anos. Do total, 19% possui especialização ou residência em Medicina de Família e Comunidade e 17% escolheram unidades de saúde em estados diferentes das suas residências.



