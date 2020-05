Modelagem econômica do Hospital de Emergência de Urgência de Porto Velho é apresentada

A modelagem econômico/financeira para a construção em Porto Velho do Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia (Heuro) foi apresentada em uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira (14). A nova unidade de saúde deve substituir o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II.

A reunião, feita em forma de videoconferência, teve como objetivo chamar a atenção de investidores para a licitação, que ainda será realizada.

O coordenador geral da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), Frederico Turolla, responsável pelo estudo econômico do hospital, apresentou um panorama geral do estado, renda, potencial econômico, saúde, educação e emprego a quem estava na sala virtual.

O modelo de construção, o Built to Suit (BTS), ou construído para servir, foi definido em uma audiência pública. Nesse modelo, até o segundo ano de obra as fundações e o primeiro andar ficam prontos, podendo funcionar com parte da capacidade. Em até cinco anos, quatro andares devem ser concluídos, com 399 leitos ao todo, além do atendimento de urgência e emergência, apoio diagnóstico e terapêutico.

A proposta é de um contrato de 30 anos, tempo em que o Estado pagaria R$ 1 milhão por mês. Após esse prazo, o prédio seria revertido ao poder público.

Outra audiência pública deve ser realizada. Ainda não há prazo para licitação e início da construção do Heuro.

Fonte: G1 Rondônia