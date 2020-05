Abertas as inscrições para a 17ª turma do EpiSUS

Estão abertas até 7 de junho as inscrições para a 17ª Turma do processo seletivo do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS-Avançado). A seleção será dividida em três etapas: a primeira, com inscrição online e análise curricular; a segunda, de entrevista por videoconferência, entre os dias 20 de julho e 4 de agosto; a terceira, com participação dos aprovados na etapa anterior em curso intensivo em Epidemiologia Aplicada, entre 21 e 25 de setembro.

O EpiSUS-Avançado é uma das principais capacitações para o provimento de respostas rápidas às situações e emergências de saúde pública em qualquer lugar do país, sendo que os profissionais em capacitação podem ser deslocados rapidamente. Compõem força de resposta em situações de surtos, epidemias, desastres, catástrofes e outras ameaças à saúde pública nacional ou internacional, em especial em áreas de fronteiras.

A duração do treinamento, conduzido pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) com colaboração do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), é de dois anos presenciais, com exigência de dedicação exclusiva por parte do profissional, com sede de atuação em Brasília. Os selecionados com vaga homologada para o treinamento receberão uma bolsa no valor de R$ 5 mil mensais, por meio do CNPq.

QUEM PODE PARTICIPAR

Podem se candidatar ao processo seletivo profissionais de nível superior em biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, saúde coletiva/saúde pública, gestão em saúde pública/coletiva, e terapia ocupacional com pelo menos um curso de pós-graduação concluído em uma das seguintes áreas: epidemiologia, estatística, doenças infecciosas e parasitárias ou medicina tropical, infecção hospitalar, infectologia, medicina preventiva e social, medicina comunitária, saúde coletiva/saúde pública, saúde da família, saúde do trabalhador, vigilância em saúde, vigilância em saúde ambiental, vigilância epidemiológica, vigilância hospitalar, vigilância sanitária.

Profissionais de nível superior de outras áreas do conhecimento também podem se candidatar, devendo ter doutorado concluído nas mesmas áreas de pós-graduação acima especificadas.

Clique aqui para ver o edital completo

