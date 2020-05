Mais de R$ 4 milhões em multas são aplicadas durante operação de repressão a crimes ambientais em RO

Na primeira semana da Operação Verde Brasil 2, que tem como objetivo a prevenção e repressão de crimes ambientais em Rondônia, cinco madeireiras foram fiscalizadas, cerca de 2,2 mil m³ de madeira foram apreendidos, além da aplicação de mais de R$ 4 milhões em multas.

A operação teve início no dia 11 de maio, realizada pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva, com apoio de órgãos com Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), Polícia Militar Ambiental, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), entre outros.

A primeira ação foi realizada na Floresta Nacional do Jacundá, em Candeias do Jamari, onde 48 propriedades foram fiscalizadas, além de cinco madeireiras, que tiveram as atividades paralisadas até que a documentação necessária seja verificada.

Fonte: G1 Rondônia