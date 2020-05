Primeiro caso de COVID-19 é anunciado em Live com prefeito e secretário de saúde, em Presidente Médici

Ao Vivo para falar sobre primeiro caso da COVID-19 em Presidente Médici. Posted by Edilson Alencar on Sunday, May 17, 2020

Neste domingo, (17 de maio), a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), confirmou em uma live com autoridades, incluindo o secretário de saúde Rubi Costa e o prefeito Edilson Alencar, o primeiro caso de Covid-19 no município de Presidente Médici (RO), Região Central.

O caso foi atestado pelo Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia) que há uma pessoa confirmado para o novo coronavirus, e realmente é uma pessoa do sexo feminino, que trabalha na área de saúde do município, ou seja, funcionária pública, de 55 anos de idade.

A pessoa que foi infectada já estava sendo monitorado desde o dia 04 de maio, pela Secretária de Saúde, onde todas as medidas foram adotadas.

Com um trabalho árduo e com profissionais imbuídos no enfrentando do Covid-19 o primeiro caso foi diagnosticado em Presidente Médici. Uma equipe de enfrentamento de profissionais competente foi montada pelo secretário de saúde Rubi, com estratégias de enfrentamento que trabalha dia e noite.

O secretário Rubi Costa, hoje a frete da Secretaria Municipal de Saúde recebeu perguntas e sugestões na live sobre o novo vírus

Fonte: Administração Municipal de Presidente Médici