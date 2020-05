Rondônia chega a 74 mortes por Covid-19 e tem 1.963 casos da doença neste domingo, 17

Rondônia tem 1.963 casos do novo coronavírus neste domingo (17), segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (Sesau) divulgados no início da noite. Agora, o estado tem 74 mortes decorrentes da doença, cinco a mais do que no sábado (16), quando eram 69 óbitos.

Ariquemes confirmou a primeira morte por Covid-19 neste domingo. O paciente é um homem de 53 anos, que foi a óbito poucas horas após das entrada na unidade de saúde referência no atendimento de pacientes com coronavírus.

Neste domingo foram confirmados mais de 40 novos casos de Covid-19 em Rondônia, sendo 35 casos em Porto Velho, 3 em Ariquemes , 3 em Guajará-Mirim, 2 em Candeias do Jamari, 2 em Alta Floresta, 1 em Cujubim e 1 em Presidente Médici.

Porto Velho segue disparado entre as cidades com mais casos da doença, 1,5 mil. A capital também lidera em número de mortos pela Covid-19, mais de 50. Guajará-Mirim aparece em segundo lugar com o maior número de mortes: 12.

Os 1.963 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:

1.509 em Porto Velho

152 em Ariquemes

47 em JI-Paraná

36 em Guajará-Mirim

29 em Cacoal

25 em Jaru

21 em Urupá

20 em Candeias do Jamri

19 em Ouro Preto do Oeste

15 em Vilhena

13 em Mirante da Serra

10 em Rolim de Moura

7 em Cujubim

5 em Alto Paraíso

5 em Buritis

5 em Nova Mamoré

5 em Primavera de Rondônia

4 em Alto Alegre dos Parecis

4 em Governador Jorge Teixeira

4 em Pimenta Bueno

3 em Espigão do Oeste

3 em Nova Brasilândia

2 em Alvorada do Oeste

2 em Itapuã do Oeste

2 em Machadinho do Oeste

2 em Novo Horizonte

2 em Santa Luzia do Oeste

2 em Theobroma

2 em Vale do Anari

2 em Rio Crespo

1 em Cacaulândia

1 em Alta Floresta

1 em Campo Novo

1 em São Felipe do Oeste

1 em São Miguel do Guaporé

1 em Presidente Médici

Neste domingo ocorreram cinco novos óbitos por Covid-19, sendo dois em Porto Velho: uma mulher de 87 anos e um homem de 67 anos. O terceiro óbito foi em Guajará-Mirim, sendo uma mulher de 86 anos. O quarto óbito foi em Vale do Anari, uma mulher de 74 anos. A quinta morte é de um homem de 53 anos, em Ariquemes.