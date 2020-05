PF realiza operação de combate ao tráfico de armas e drogas no Complexo do Salgueiro

São Gonçalo/RJ – Nesta terça-feira, 19/5, a Polícia Federal, com o apoio do GAM (Grupamento Aero-Móvel) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, realizou operação de combate ao tráfico de drogas e armas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo/RJ.

A ação tinha como objetivo apurar denúncias de que traficantes estariam utilizando uma casa no alto da mata do Complexo como apoio para o tráfico na região.

Os policiais localizaram esse ponto estratégico que permitia aos suspeitos visão privilegiada da região, inclusive com monitoramento de ações policiais e rota de fuga para os suspeitos.

No local, foram localizados e apreendidos diversos materiais, armas, drogas, munições, carregadores, roupas camufladas, entre outros, que confirmam as denúncias e suspeitas de que o local era efetivamente utilizado pelas lideranças do tráfico.

Os materiais apreendidos foram levados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e serão objeto de futuras investigações.

fonte: Polícia Federal