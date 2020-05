PM recupera motocicleta logo após furto e prende ladrão já bem conhecido no meio policial

Quando a mesma Guarnição de Rádio Patrulha estava se deslocando para a UNISP, se depararam com um indivíduo, já bem conhecido no meio policial pela prática de furtos, empurrando uma motoneta Honda Biz, de cor vermelha, placa NBK-2770, pela Avenida Aracaju, sentido a T-20, e ao fazer o retorno no quarteirão para realizar a abordagem, os policiais localizaram o suspeito próximo ao Cruzamento da Rua Aracaju com a Rua T-10, já conduzindo o veículo sem o capacete e cambaleando na pista.

Ao receber ordem de parada, o piloto, identificado como Douglas Araujo França Silva, apenado que está cumprindo pena no regime Condicional, tentou fugir, mas foi abordado logo em seguida.

Douglas confessou que havia acabado de furtar o veículo na Avenida Brasil, nas proximidades da Rua T-06, e que estava levando a moto para esconder em um mato.

Diante da situação, Douglas recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a UNISP.

Fonte: Comando 190