PMRO executará mais uma Live em prol dos mais necessitados

A Polícia Militar de Rondônia por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar, realizará na próxima quarta-feira (20), à partir das 18h15, a Live Solidária, com o objetivo de reforçar a divulgação do Projeto Guardiões da Solidariedade para aumentar as arrecadações de doações de alimentos, materiais de higiene e de limpeza para serem entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação contará com apresentação musical de policiais militares e convidados civis.

Durante a transmissão ao vivo, as pessoas poderão contribuir com o projeto social Guardiões da Solidariedade e fazer suas doações pelo WhatsApp no número (69) 9 9950-8645.

A Live Solidária será transmitida ao vivo no dia 20 de maio às 18h15 pelo canal do YouTube: PMRO TV e pelas redes sociais do 5º BPM no Facebook: 5bpmbelmont e Instagram: @5bpmbelmont, e conta com o apoio de produção das empresas: RGR Produções e Eventos, Cenaviva propaganda e soluções, ATOS e Alef Filmes, bem como a colaboração das empresas: BMW Motorrad, Raviera Jeep e Supermercados Irmãos Gonçalves.

O projeto Guardiões da Solidariedade

Em atenção ao momento pelo qual se vive atualmente, com a pandemia do Coronavírus (Covid-19), a Polícia Militar de Rondônia, por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão Belmont, lançou a campanha “Guardiões da Solidariedade”, que objetiva arrecadar alimentos não perecíveis e materiais de higiene, bem como outros mantimentos necessários, para doar a famílias que estão passando por dificuldades.

“Precisamos mudar essa realidade e levar esperança a essas pessoas. Podemos e devemos ajudar”, disse o Major Suffi, coordenador da campanha. Fonte: 5º Batalhão de Polícia Militar