SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FAZ APELO PARA AS MÃES LEVAREM SEUS FILHOS PARA SEREM VACINADOS CONTRA A GRIPE.

A 3ª e última fase da vacinação contra as doenças do grupo Influenza (GRIPE), iniciou no dia 11 de maio. Essa fase tem por objetivo imunizar crianças de seis meses a seis anos de idade, adultos de 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz até 45 dias), e pessoas com deficiência.

O Secretário Municipal de Saúde, Rubi Ferreira, informou que em pouco mais de uma semana de aplicação das vacinas neste grupo, o número alcançado de crianças imunizadas foi mais baixo que o esperado em comparação a 1ª e 2ª fase da vacinação, que obteve êxito em conseguir alcançar 100% do seu público em poucos dias, a 3ª fase que já está acontecendo a mais de uma semana ainda não alcançou 50% do seu público alvo.

A responsável pela vacinação no município, Maria de Jesus, disse que a vacinação nas crianças de seis meses a seis anos de idade é de suma importância para o aumento da sua imunidade, e como ação de combate ao novo coronavírus, serve como grande barreira para impedir que o vírus entre no organismo.

O Secretário de Saúde pede para que as mães levem seus filhos até a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para que a criança possa receber a imunização contra a gripe. Além das crianças, nessa fase também estão sendo imunizados os adultos de 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz até 45 dias), e pessoas com deficiência.

A 3ª fase estava prevista para ser encerrada no último dia 15, mas devido às pessoas não estarem comparecendo, foi estendida até o fim do Mês de Maio. A Secretaria Municipal de Saúde informa que as pessoas que não recebram a imunização nas outras fases, podem procurar a as unidades básicas de Saúde.

Os postos de saúde de Presidente Médici, zona urbana, distritos e zona rural todos funcionam no horário das 07h30min às 13h30min.

Unidade Básica de Saúde Maria de Fátima Bonfim

Endereço: Rua Otávio Rodrigues de Matos esquina com Avenida 7 de Setembro Bairro Centro, Tel: (69) 3471-2363

Fonte: Prefitura de Presidente Médici