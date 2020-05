MARCOS ROCHA DESTACA PARCERIA COMO SETOR PRODUTIVO NA RETOMADA DA ECONOMIA

Na noite desta quarta-feira, o governador de Rondônia Marcos Rocha (PSL) destacou em sua rede social a importância do alinhamento do setor produtivo e governamental na retomada da atividade econômica no Estado.

O governador ressaltou o alinhamento com as entidades que representam a classe empresarial, a qual foi decisiva na elaboração do plano para frear o avanço do novo coronavírus. “ Esse trabalho conjunto com todos os representantes do comércio e indústria está sendo extremamente importante para alinharmos ações. Em todas as reuniões agradeço as informações passadas, observações para corrigirmos e melhorarmos os decretos, além do tratamento com respeito por todos os entes. Manterei essa união buscando fortalecê-la sempre. A sociedade deve governar junto”, destacou.

Na publicação no Facebook, Marcos Rocha destacou uma nota de apoio da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (FACER), assinada por seu presidente Francisco Hidalgo Farina. “Agradeço o apoio e compreensão de diversos setores. Estou recebendo muitas notas de apoio e agradeço a todas. Todas as mensagens que recebo, inclusive as críticas, contribuem para que nossas decisões e decretos saiam mais alinhados e justos em um período tão incerto”, disse em tom de agradecimento.

Farina, que também é presidente da Associação de Criadores de Peixes de Rondônia (ACRIPAR) e Associação Comercial de Ariquemes (ACIA), pontua a importante aproximação do setor produtivo com o Governo do Estado. “Estamos pensando no melhor para Rondônia. Com essa união estamos conseguindo a tomada das melhores decisões, e, juntos vamos fazer o Estado voltar a crescer”, asseverou Farina.

Fonte:FACER