MPRO realiza live abordando atuação das Promotorias de Justiça Criminais em Tempos de Pandemia do Coronavírus (COVID-19)

O Ministério Público do Estado de Rondônia vai realizar mais uma live na segunda-feira (25/5), a partir das 15 horas, com transmissão pelo canal do Youtube (youtube.com/user/mprobr), abordando a atuação das Promotorias de Justiça Criminais em Tempo de Pandemia do Coronavírus. Na pauta da conversa, temas como audiências virtuais, funcionamento dos plantões judiciais, os julgamentos no Tribunal do Júri, entre outros.

Com o tema “A Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia em Tempos de Pandemia:Promotorias Criminais, a Live tera a participação do Promotor de Justiça Douglas José Avanço, titular da 27ª Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Velho, com atribuições na 1ª Vara da Criminal; visitas às delegacias e audiências de custódia; e do Promotor de Justiça Matheus Kunh Gonçalves, titular da 2ª Promotoria de Justiça Buritis, que tem, entre outras atribuições, atuação nos feitos criminais, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Execução Penal, fiscalização de presídios, segurança pública, visitas a delegacias e plenário do Tribunal do Júri.

O debate será mediado pela jornalista Maria Fábia Assumpção, chefe do Departamento de Comunicação Integrada (DCI/MPRO). A proposta é oferecer um novo espaço de comunicação com a sociedade, com debate de temas relacionados à areas de atuação do Ministério Público e as ações desenvolvidas para o enfrentamento da Pandemia do Coronavírus (COVID-19). A primeira live realizada no dia 13 de maio, teve como foco as áreas de Educação, Infância e Juventude, e Consumidor.

Fonte:Ministério Publico RO