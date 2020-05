PF investiga ocorrências de crimes eleitorais relacionados ao pagamento do auxílio emergencial no CE

Juazeiro do Norte/CE – A Polícia Federal deflagrou hoje (21/5) a Operação Arrebol, para investigar ocorrência de crime eleitoral em pagamentos do auxílio emergencial, no município de Aurora/CE.

Policiais federais deram cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Eleitoral em Aurora ,sendo dois na cidade de Aurora/CE e outros dois no distrito de Ingazeira, município Aurora.

A investigação policial apura a ocorrência de crime eleitoral no pagamento do auxílio emergencial e foi instaurada mediante requisição o Ministério Público Eleitoral e autorizada pelo Juízo Eleitoral de Aurora/CE. Os mandados têm por objetivo arrecadar documentação, equipamentos de comunicação e de informática que comprovem as irregularidades .



*** A operação foi batizada de Arrebol, que significa momento em que o sol nasce ou se põe, em alusão ao nome da cidade e no sentido de dar luz sobre as condutas.

Fonte: Polícia Federal