PM apreende motocicleta que foi usada para roubar jovem e prende apenado com tornozeleira, em Ji-Paraná

Por volta das 21h00, desta quarta-feira, dia 20, dois indivíduos em uma motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha, abordaram uma jovem que estava na rua com sua filha, e anunciaram o roubo. Bastante violentos, os criminosos tomaram o aparelho celular e arrancaram duas correntes do pescoço da vítima. Em seguida, fugiram do local, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e as Guarnição de Rádio Patrulha intensificaram o patrulhamento nas imediações. Após alguns minutos, a Central de Operações (190), recebeu uma ligação informando que dois jovens, com as mesmas características dos criminosos, entraram rapidamente em uma residência, localizada na Rua Maracatiara (T-20), próximo ao local do roubo.

Os Policiais Militares cercaram a casa e avistaram uma motocicleta escondido na área dos fundos. Eles também observaram que a placa da moto estava adulterada com uma fita isolante. Dentro da casa, os PM’s abordaram um casal, sendo que o proprietário é um apenado que está no regime aberto com uso de tornozeleira. Ele foi abordado e identificado como sendo Rogério Oliveira da Silva, de 33 anos.

Dentro do quarto do casal, os policiais encontraram uma porção considerável de Maconha, vários produtos de procedência duvidosa e os pertences que foram roubados da vítima, sendo que o aparelho celular já estava formatado.

Rogério tentou negar a participação no assalto, mas sua história não convenceu os policiais. Diante da situação, o casal recebeu voz de prisão e foram conduzidos para a UNISP

Fonte:Comando190