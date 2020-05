Município recebe 50 frascos de Álcool das empresas Dydyo e Kaiary

A Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Médici – SEMUSA recebeu na manhã desta quinta-feira (21), a doação de álcool 70% produzido pelas empresas Dydyo Refrigerantes e águas Kaiary. Tendo em vista a escassez dos produtos de higiene, o material que é utilizado na higienização pessoal como medida de prevenção no combate ao Novo Coronavírus, será destinada aos servidores que estão trabalhando na linha de frente do COVID-19. A ação das empresas vem no momento em que há falta deste produto no mercado por conta da alta demanda, em função da pandemia. Além disso, o Coordenador Administrativo, Jhony Martins, que na ocasião representou as empresas destacou o trabalho social da Dydyo e Kaiary.

Foram entregues a administração municipal, 50 frascos de 235ml cada de Álcool 70%.

A doação do produto vem como suporte nessa batalha que estamos enfrentando em combate ao Covid-19. A Dydyo e a Kaiary são grandes empresas do estado de Rondônia, que estão contribuindo com os municípios para que tenhamos a possibilidade de oferecer esse material.

A servidora Maria Cecília Simões Silva que esteve desde o início da pandemia em contato com a Dydyo, agradeceu em nome dos servidores da saúde a doação do álcool 70. O Secretário de Saúde, Rubi Ferreira Da Costa e a Coordenadora da Atenção Básica, Fátima Paião receberam os materiais e agradeceram as empresas pelo gesto de solidariedade nesse momento de crise.

Fonte: ASCOM / Prefeitura de Presidente Médici