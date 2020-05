Indígenas de RO usam aplicativo para calcular custos de produção da castanha

Com trabalho diretamente voltado à coleta da castanha, indígenas do povo Rio Branco, em Alta Floresta do Oeste (RO), contam com a tecnologia para produção, custos e rendimento com a venda. Conforme monitoramento feito por pesquisadores da região amazônica, a safra da castanha-do-brasil é uma das melhores dos últimos 10 anos no estado.

É o aplicativo Castanhadora, que também auxilia os indígenas na mensuração de todos os gastos dentro da floresta. A ferramenta virtual foi desenvolvida pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil, em parceria com instituições locais. Uma delas é a Pacto das Águas, atuante nas terras indígenas e reservas extrativistas de Rondônia e parte do Mato Grosso.

A conexão dos povos da floresta com tudo o que a natureza oferece ainda é preservada entre as sete etnias que vivem em 236 mil hectares. No total, 1.060 indígenas sobrevivem da extração da castanha e do açaí, além do cultivo do café.

A preocupação das famílias é manter os ensinamentos tradicionais, mas também abrem espaço para a tecnologia que, com o uso desse aplicativo na terra Rio Branco, por exemplo, já é realidade nas aldeias.

“Isso é bem relevante. Geralmente, a gente tinha muita despesa. E agora não. Com o aplicativo, a gente tem a já tem a base de quanto vamos gastar e quanto a gente vai estar lucrando. Essa é uma oportunidade também para os jovens estar trabalhando em cima disso no aplicativo. Então, a gente está se capacitando para capacitar o nosso pessoal e se manter aqui dentro trabalhando”, disse Maicon Aruá, tesoureiro da Associação Indígena Doá Txatô.

Por meio do Castanhadora, já foi possível fazer o cálculo dos custos para produzir 1 kg do produto: são R$ 2,80.

“Quando a safra é boa, não é só na nossa região. Isso implica em todo o estado e a gente acaba tendo concorrência. E em uma safra fraca, a gente consegue um preço melhor. Nesse ano, a gente conseguiu chegar a R$ 3,0 o quilo. E em uma safra média e de pouca produção, a gente já chegou a R$ 5 o quilo”, explicou o cacique Edmar Aruá, presidente do Conselho Fiscal da Associação Doá Txatô. Veja