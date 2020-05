Boletim, COVID-19 – RO – Sobe para 3.201 casos confirmados; 234 em Ariquemes; 67 em Ji-Paraná; 22 em Ouro Preto; óbitos vai 121; Pacientes recuperados já são 897

Rondônia registrou neste domingo (24) mais seis mortes devido ao novo coronavírus. O total de casos confirmados chegou a 3.201, sendo 92 a mais que o balanço do último de sábado (23). Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e o Ministério da Saúde.

Os seis óbitos registrados neste domingo são: 4 em Porto Velho, sendo dois homens (54 e 65 anos) e duas mulheres (62 e 67 anos), um homem de 69 anos em Ji-Paraná e um homem de 58 anos de São Miguel do Guaporé.

No total, o estado registra 121 mortes em 17 cidades, sendo Porto Velho o município com o maior número:

Porto Velho – 79

Guajará-Mirim – 19

Ji-Paraná – 5

Ariquemes – 3

Rolim de Moura – 2

São Miguel do Guaporé – 2

Alto Paraíso – 1

Buritis – 1

Campo Novo – 1

Candeias do Jamari – 1

Cerejeiras – 1

Cujubim – 1

Espigão do Oeste – 1

Mirante da Serra – 1

Nova Mamoré – 1

São Francisco do Guaporé – 1

Vale do Anari – 1

Os 3.201 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:

2.415 em Porto Velho

234 em Ariquemes

117 em Guajará-Mirim

67 em Ji-Paraná

49 em Candeias do Jamari

39 em Cacoal

34 em Jaru

31 em Vilhena

25 em São Miguel do Guaporé

22 em Ouro Preto do Oeste

21 em Urupá

18 em Rolim de Moura

14 em Mirante da Serra

10 em Buritis

11 em Cujubim

12 em Espigão do Oeste

10 em Nova Mamoré

9 em Pimenta Bueno

5 em Vale do Paraíso

5 em Alto Paraíso

5 em Itapuã do Oeste

5 em Primavera de Rondônia

3 em Alta Floresta do Oeste

4 em Alto Alegre dos Parecis

4 em Governador Jorge Teixeira

4 em Rio Crespo

3 em Alvorada do Oeste

3 em Nova Brasilândia do Oeste

2 em Machadinho do Oeste

2 em Monte Negro

2 em Novo Horizonte do Oeste

2 em Santa Luzia do Oeste

3 em São Francisco do Guaporé

2 em Theobroma

2 em Vale do Anari

1 em Cacaulândia

1 em Campo Novo de Rondônia

1 em Costa Marques

1 em Ministro Andreazza

1 em Presidente Médici

1 em São Felipe do Oeste

1 em Seringueiras

Foram confirmados 99 novos casos de Covid-19 em Rondônia, sendo: 80 em Porto Velho, 4 em Ariquemes, 4 em Vilhena, 2 em Candeias do Jamari, 1 em Costa Marques, 1 em Espigão do Oeste, 1 em Guajará Mirim, 1 em Ji-Paraná, 1 em Jaru, 1 em Nova Mamoré, 1 em Pimenta Bueno, 1 em Rolim de Moura e 1 em São Francisco do Guaporé.

A Sesau também cita que há:

897 pacientes recuperados;

192 pacientes internados na rede estadual de saúde;

81 pacientes internados na rede privada;

4 pacientes internados na rede municipal de saúde;

277 pacientes internados;

11.829 testes realizados;

581 suspeitos aguardando resultados do Lacen.

‘Disque Corona’

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) criou o “Disque Corona” com o objetivo de tirar dúvidas de moradores sobre a Covid-19 antes de procurarem as unidades de saúde de Rondônia.

Segundo a Sesau, profissionais de saúde são as pessoas que atendem a população do outro lado da linha e orientam o que é recomendado para cada caso.

