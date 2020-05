Nota de Pesar pelo falecimento do Wilson Evaristo, Superintendente do Basa de Rondônia

A Assembleia Legislativa de Rondônia, através do presidente Laerte Gomes, lamenta o falecimento do superintendente do Basa, Wilson Evaristo, vítima de trágico acidente de trânsito em Porto Velho. Com sabedoria na condução da instituição financeira, Wilson Evaristo ajudou a construir a história do agronegócio de Rondônia ao fomentar a aquisição de ferramentas tecnológicas para aumentar a produção e produtividade do setor, elevando o Estado a um patamar de grande produtor de grãos. Ao mesmo tempo, não deixou de ajudar pequenos proprietários rurais responsáveis pelo sustento de centenas de milhares de famílias do campo. Em nome da Assembleia Legislativa, deixamos nossa homenagem a esse grande homem público.

Fonte: ALE/RO