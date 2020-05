PM recupera motocicleta roubada e prende suspeitos que faziam roubos usando simulacro, em Ji-Paraná

No último sábado, dia 23, um casal que estava trafegando pela Rua K-05 em uma motocicleta Honda Titan 160, modelo Start, foi abordado por dois indivíduos que estavam em outra moto. De arma em punho, o passageiro anunciou o assalto e tomou a moto do casal à força. Em seguida, a dupla fugiu do local.

Um pouco mais tarde, o proprietário do veículo e um amigo, começaram a andar pela cidade à procura de sua moto e, por sorte, acabaram se deparando os ladrões trafegando tranquilamente com a moto roubada pelo Bairro São Francisco.

Os criminosos foram seguidos pela própria vítima até entrar em uma casa, já no bairro JK. Neste momento, a vítima acionou a PM e as Guarnições de Rádio Patrulha cercaram o imóvel. No momento do cerco, um dos suspeitos, identificado como Júlio César da Silva tentou correr, mas foi capturado logo em seguida.

Dentro da casa, a PM abordou mais dois suspeitos, identificados como sendo Luiz Carlos de Jesus e Adenilson Marriel da Silva, que se apresentou como sendo o responsável pelo local. Ao fazer uma busca pela residência, os militares localizaram um simulacro que foi usado no roubo, a motocicleta roubada e duas placas de motos.

Diante da situação, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à UNISP para providências.











Fonte: Comando 190