RO-370: Governo recupera trecho entre Cerejeiras e Corumbiara

O Governo de Rondônia, por intermédio do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), iniciou as obras de recuperação da RO-370, que liga Cerejeiras a Corumbiara. Em seguida, as frentes de trabalho avançam para o trecho entre Colorado do Oeste a Cabixi.

Na última semana, o coordenador operacional do órgão, engenheiro Carlos Morais, esteve reunido com os residentes do DER no Sul do Estado, oportunidade em que traçaram as estratégias de trabalho de recuperação da RO-370.

Os trabalhos estão sendo realizados entre as residências de Vilhena e Colorado, executando serviços com a utilização do material conhecido como solo-cimento.

De acordo com o engenheiro Diego Delani, responsável pela 9ª Residência de Vilhena, “essa obra está sendo realizada com material que garante a recomposição da base para posterior aplicação do CBUQ (asfalto quente). “O solo-cimento é usado na recomposição da base. Retiramos o material que está danificado do buraco, esquadrilhamos o local e colocamos o solo-cimento. Após 15 dias, o serviço segue com a cobertura de uma massa asfáltica. Assim, se consegue um trabalho melhor e mais econômico”, explica o responsável pela 9ª Residência do DER.

Segundo Delani, homens e máquinas do governo estão trabalhando para recuperar a malha asfáltica que se deteriorou durante o período do rigoroso inverno amazônico, sobretudo com o intenso tráfego de veículos pesados naquela região.

Leia Mais: Rodovias da região Sul de Rondônia são recuperadas para garantir trafegabilidade e segurança à população

Fonte: Secom – Governo de Rondônia