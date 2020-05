Solicitações do seguro-desemprego aumentam 9,6% em 2020

No acumulado de janeiro até a primeira quinzena de 2020, foram contabilizados 2.841.451 pedidos de seguro-desemprego, na modalidade trabalhador formal. O número representa um aumento de 9,6% em comparação com o acumulado no mesmo período de 2019 (2.592.387).

Do total de requerimentos em 2020, 46,1% (1.309.554) foram realizados pela internet, seja por meio do portal gov.br ou pela Carteira de Trabalho Digital, e 53,9% (1.531.897) foram feitos presencialmente. No mesmo período de 2019, 1,6% dos pedidos (40.764) foram realizados via internet e 98,4% (2.551.623) presencialmente.

Quinzena

Na primeira quinzena de maio, foram contabilizados 504.313 pedidos para o seguro-desemprego. O número representa um aumento de 76,2% na comparação com a mesma quinzena do ano passado (286.272) e de 4,9% na comparação com a segunda quinzena de abril deste ano (480.848). No período, os três estados com maior número de requerimentos foram São Paulo (149.289), Minas Gerais (53.105) e Rio de Janeiro (42.693).

Foi possível verificar também que houve aumento de 58,7% das requisições feitas presencialmente (113.446) em relação à segunda quinzena de abril (71.503). Este crescimento pode ser relacionado à edição do Decreto 10.329 de 28 de abril de 2020, que definiu as atividades de processamento do seguro-desemprego como essenciais, o que contribuiu para a retomada do atendimento presencial.

Ainda assim, é possível constatar que, com as medidas de isolamento social decorrentes da pandemia da covid-19, os atendimentos via web (390.867) se mantiveram em patamar elevado e representaram 77,5% do registrado na primeira quinzena de maio.



Como o trabalhador tem até 120 dias para requerer o seguro-desemprego, é possível estimar que até 250 mil pedidos ainda possam ser realizados. Os requerimentos podem ser feitos de forma 100% digital e não há espera para concessão de benefício.

Atendimento

As Superintendências Regionais do Trabalho do Governo Federal redobraram os esforços para garantir o atendimento não presencial aos cidadãos durante o período da pandemia da covid-19. Foram disponibilizados canais adicionais de atendimento remoto.

Para dúvidas e esclarecimentos, o empregado pode acionar as superintendências por meio de formulário online ou ainda pelos telefones que podem ser verificados na página.

Neste site, há mais informações sobre as estatísticas do seguro-desemprego e é possível acessar boletins mensais, tabelas de séries históricas e notas conceituais.

Fonte: Ministério do Trabalho