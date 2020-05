Ministério da Saúde inaugura ala indígena em hospital de Manaus

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello e o Secretário Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva, inauguram, nesta terça-feira (26), a ala indígena do Hospital Nilton Lins, em Manaus (AM).

Esta é primeira ala voltada para o atendimento de pacientes indígenas com COVID-19 no Estado do Amazonas. A articulação para a abertura dos novos leitos foi feita pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado do Amazonas.

O Hospital Nilton Lins foi inaugurado em 18 de abril com 95 leitos para tratamentos de pacientes com COVID-19. A Ala Indígena que será inaugurada terá 53 leitos; sendo 33 leitos clínicos, 15 Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e 5 Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) com possibilidade de expansão.

Também terá posto de enfermagem, área de expurgo, área de higienização, banheiros, recepção e área administrativa. Um espaço de espiritualização será destinado aos pajés – líderes espirituais dos povos indígenas – e outra área será destinada para armação de redes nas enfermarias clínicas, respeitando a cultura de cada etnia.

A Ala Indígena será voltada exclusivamente para os indígenas que vivem em aldeias. As transferências para a ala destinada aos pacientes indígenas com COVID-19 serão realizadas por meio da Central de Regulação do Amazonas.

Os pacientes que necessitarem de remoção serão incluídos em uma fila composta apenas por indígenas e serão removidos com base na avaliação clínica de médicos e enfermeiros da Central.

Enfrentamento no Amazonas

O Governo Federal enviou mais de R$ 213 milhões ao Estado do Amazonas para o enfrentamento da COVID-19. Sendo R$ 78 milhões para o Fundo Estadual de Saúde; R$ 2,6 milhões para o Hospital Getúlio Vargas e R$ 132,4 milhões para os municípios. No total, foram mais de 1,5 milhão de EPI, 232 mil testes para COVID-19; 176 mil testes rápidos; 110 respiradores; 1,3 milhão de vacinas contra gripe e 438 mil caixas de medicamentos.

O Amazonas é o Estado brasileiro com a maior quantidade de indígenas. De acordo com o IBGE, o Estado tem 183.514 indígenas. Desses, 70% vivem em aldeias.

A Ministério da Saúde, por meio da SESAI, entregou, em 17 e 18 de maio, duas toneladas de equipamentos para os Hospitais de Guarnição dos municípios de Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira (AM) para reforço no combate à COVID-19. Foram entregues respiradores desfibriladores, insumos, medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

O Ministério da Defesa também deslocou, temporariamente, onze profissionais de saúde do Hospital Militar de Área de Brasília para reforçar o atendimento à população no Hospital de São Gabriel da Cachoeira (AM). São duas médicas; uma fisioterapeuta; duas enfermeiras e seis técnicas de enfermagem.

Serviço

Inauguração de Ala Indígena

Data: 26 de maio de 2020

Local: Hospital Nilton Lins

End: Avenida Professor Nilton Lins, 3.259 – Bairro Flores, Manaus – AM Horário: 10h

Fonte: Ministério da Saúde