Mulher é morta com golpe de facão no pescoço em avenida de Ariquemes, RO

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta com um golpe de facão na madrugada desta terça-feira (26) na Avenida Guaporé, em Ariquemes (RO). Nenhum suspeito foi preso e a motivação do crime é investigada.

Segundo a Polícia Militar (PM), a guarnição foi chamada até o local depois de receber uma denúncia sobre homicídio. Quando se aproximava da rotatória da avenida, os policiais viram três pessoas perto do corpo e elas saíram correndo ao notarem a viatura.

Um homem foi alcançado pela PM e este relatou que não era o suspeito do assassinato e estava apenas passando pela avenida quando viu a vítima ensanguentada ao solo. Ao ver um mototáxi passando com uma passageira, o pedestre ainda teria dito para todos eles saíssem do local, pois poderiam se tornar suspeitos do crime.

Os policiais alcançaram as outras duas pessoas que estavam no local do crime e elas alegaram ter saído porque estavam a caminho de casa, não tendo relação com o assassinato.

A PM diz que acionou o Samu, sendo constatado o óbito da mulher. A vítima tinha um corte no pescoço e em uma das mãos.

Perto do local onde estava o corpo, segundo boletim de ocorrência, foi localizado um facão com marcas de sangue. A perícia suspeita que o objeto foi usado no assassinato. Ninguém foi preso pelo crime e o caso é investigado

Fonte:G1 RO